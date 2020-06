Honderden aanwezig bij herdenkingsplechtigheid George Floyd

Honderden mensen hebben in Minneapolis stilgestaan bij de dood van George Floyd. „Iedereen wil rechtvaardigheid. We willen rechtvaardigheid voor George. En die zal hij krijgen”, beloofde één van zijn broers tijdens een herdenkingsplechtigheid in een kapel bij de North Central University.

De dood van de zwarte Floyd (46) op 25 mei leidde tot een golf aan protesten tegen politiegeweld en racisme, ook buiten de Verenigde Staten. Op videobeelden is te zien hoe een agent minutenlang met zijn knie op de nek drukte van Floyd, die geboeid op de grond lag. Hij kreunt herhaaldelijk „alsjeblieft, ik kan niet ademen”.

Broer Philonise Floyd droeg donderdag een badge met die woorden. „Al deze mensen zijn gekomen voor mijn broer. Het is waanzinnig dat hij zoveel harten heeft geraakt”, zei hij. Naast de nabestaanden waren ook gouverneur Tim Walz van Minnesota, senator Amy Klobuchar, burgemeester Jacob Frey en de prominente activist Al Sharpton aanwezig bij de plechtigheid, die ook is uitgezonden op televisie.

Ook de advocaat van de nabestaanden, Benjamin Crump, beloofde voor „rechtvaardigheid voor George Floyd” te zullen strijden. Hij stelde dat het „niet de coronavirus-pandemie” was die Floyd het leven heeft gekost. „Het was die andere pandemie. De pandemie van racisme en discriminatie die leidde tot de dood van George Floyd.”

De vier agenten die betrokken waren bij de aanhouding van Floyd zijn ontslagen en later zelf opgepakt.