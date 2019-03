Honderdduizenden Venezolanen vroegen asiel

Steeds meer Venezolanen vragen asiel aan in het buitenland. Het ging alleen vorig jaar al om bijna een kwart miljoen mensen, meldt de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties.

Venezolanen waren sinds 2014 goed voor ruim 414.000 asielaanvragen. Daarvan zijn er 248.000 gedaan in 2018. Zo’n twee derde van de gevluchte Venezolanen klopte voor asiel aan in andere Latijns-Amerikaanse landen, de rest in Noord-Amerika en Europa. „Het aantal asielaanvragen vertegenwoordigt slechts een deel van het totale aantal vertrokken Venezolanen. Dat wordt geschat op ruim 3,4 miljoen mensen”, beklemtoont de UNHCR.

Het olierijke thuisland van de vluchtelingen verkeert in een diepe economische en politieke crisis. Er zijn twee rivaliserende leiders: parlementsvoorzitter Juan Guaidó heeft zichzelf uitgeroepen tot interim-president en wordt gesteund door tientallen landen. De socialistische president Nicolás Maduro wil ondertussen van geen wijken weten.