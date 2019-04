Honderdduizenden op been in Khartoem

De oppositie in het door generaals geregeerde Soedan betoogt met een enorme menigte voor het ministerie van defensie. Volgens waarnemers zijn er donderdag vele honderdduizenden mensen op de been.

Het massale protest dat in december in de stad Atbarah begon en over heel land is verspreid, leidde tot het einde van het 30 jaar oude regime van couppleger Omar Hassan al-Bashir. Collega militairen zetten hem 11 april af en arresteerden hem met tal van politieke bondgenoten.

Oppositieleiders hebben donderdag een protest met een miljoen mensen aangekondigd en eisen een einde aan de militaire regering. Ze dreigen ook met een algemene staking. De generaals die met hun Militaire Overgangsraad regeren sinds de val van al-Bashir hebben volgens plaatselijke media een commissie gevormd die met de oppositie overlegt. Ze zouden over een burgerpremier en burgerministers praten. Maar er zijn geen signalen dat de militairen de teugels daadwerkelijk uit handen geven.

Veel betogers vrezen dat Soedan het voorbeeld van Egypte volgt. Daar werd in 2011 president Mubarak na massale protesten door collega-militairen aan de kant geschoven. Maar zij regeren sinds 2013 het land met nog hardere hand.