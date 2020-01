Honderdduizenden Iraniërs nemen afscheid van generaal

Honderdduizenden Iraniërs hebben zondag deelgenomen aan twee rouwstoeten voor de Iraanse generaal Qassem Soleimani, die vrijdag in Bagdad werd gedood door een Amerikaanse raketaanval. Dat melden lokale media. Soleiman was de rechterhand van de geestelijke leider en machtigste man van Iran ayatollah Ali Khamenei.

Soleimani’s lichaam werd zondag eerst overgebracht van buurland Irak naar Ahvaz in het zuidwesten van Iran. Een tweede rouwceremonie vond plaats in de heilige stad Mashad in het noordoosten van Iran. Luchtfoto’s van beide steden toonden een enorme menigte mensen en kilometerslange stoeten.

Vooral voor en in het mausoleum van de achtste sjiitische imam Reza in Mashad zou de menigte zo groot zijn geweest dat het transport van het lichaam naar de hoofdstad Teheran voor de organisatoren niet meer mogelijk was. Daarom moest een derde rouwceremonie in de Imam Khomeini-moskee in Teheran worden afgelast.

Maandagochtend vroeg staat het zogenoemd begrafenisgebed gepland in de universiteit van Teheran. Daarna wordt het lichaam naar het Asadi-plein in het westen van de hoofdstad gebracht. Langs de bijna drie kilometer lange route kunnen mensen dan afscheid nemen van de gedode commandant van de Iraanse al-Quds-eenheid.

Volgens de Iraanse media en autoriteiten zouden miljoenen mensen maandag kunnen deelnemen aan de begrafenisstoet in de hoofdstad. De regering heeft die uitgeroepen tot lokale vrije dag, zodat iedereen in Teheran kan deelnemen aan de ceremonie.

Na Teheran gaat het lichaam van Soleimani nog naar het sjiitische bolwerk Qom. Ook daar zal er weer een ceremonie plaatsvinden voor een mausoleum. Soleimani wordt dinsdag in zijn geboorteplaats Kerman begraven.