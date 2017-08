Honderdduizenden fipronil-eieren in GB

In Groot-Brittannië zijn vermoedelijk honderdduizenden fipronil-eieren op de markt gekomen. De Britse toezichthouder FSA meldt dat het aantal geïmporteerde eieren dat afkomstig is uit pluimveebedrijven die in verband worden gebracht met het schandaal, fors hoger ligt dan eerder werd gedacht.

De Food Standards Agency noemt het aannemelijk dat het aantal ingevoerde fipronil-eieren „dichterbij de 700.000 ligt dan bij de 21.000 waar we eerder vanuit zijn gegaan”.

De FSA benadrukt dat er geen reden is tot onrust. „Hoewel de eieren met fipronil-residu in sommige Europese landen zijn verkocht als verse eieren, is dat in het Verenigd Koninkrijk niet het geval”, aldus de toezichthouder. „Veel eieren zijn gemengd met eieren die niet van betrokken boerderijen komen, dus het aanwezige fipronil-residu zal ernstig verdund zijn.”

Een aantal producten waar de eieren in zijn verwerkt, is volgens de dienst vermoedelijk al geconsumeerd. Producten die nog wel in de schappen liggen worden teruggehaald. Dat gebeurt volgens de FSA niet vanwege zorgen over de voedselveiligheid, maar omdat fipronil niet aanwezig mag zijn in „voedselproducerende dieren”.