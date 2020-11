Honderdduizenden Duitsers in quarantaine vanwege coronavirus

Honderdduizenden Duitsers zitten in quarantaine vanwege het coronavirus, zegt de Duitse gezondheidsminister Jens Spahn. Een deel is zelf positief getest en veel anderen zijn in contact geweest met iemand met het coronavirus en moeten daarom binnenblijven.

Spahn is zelf recent hersteld van een besmetting met het longvirus. Hij zei tijdens zijn eerste persconferentie sinds zijn herstel dat hij „blij is dat hij geen zwaardere symptomen had”.

Volgens de minister staat Duitsland op een cruciaal punt in de strijd tegen het virus. Het aantal mensen dat aan de beademing ligt vanwege het virus stijgt snel. November wordt een zware maand voor Duitsland, aldus Spahn.

Sinds maandag is er een gedeeltelijke lockdown van kracht in Duitsland. De regering hoopt het aantal nieuwe besmettingen zo flink terug te dringen.