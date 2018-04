Honderdduizenden demonstreren in Barcelona

Ruim 300.000 mensen zijn zondag in Barcelona de straat opgegaan om de vrijlating te eisen van de door Spanje gevangen gehouden separatistenleiders. Zij zitten vast wegens de organisatie van het illegale referendum over onafhankelijkheid van de regio Catalonië op 1 oktober.

Veel betogers droegen rood-geel gestreepte Catalaanse vlaggen en spandoeken met daarop de woorden ‘vrijheid’ en ‘geen gegijzelden meer’. De politie schatte op Twitter het aantal deelnemers op ongeveer 315.000. De organisatie spreekt van 750.000 demonstranten.

De demonstratie was georganiseerd door ‘Espai Democràcia i Convivència’ (Ruimte voor democratie en co-existentie), een platform dat onlangs werd opgericht door tientallen politieke en sociale groepen, onder wie het Nationale Catalaanse Assemblee (ANC) en de culturele vereniging Omnium Cultural, aldus Spaanse media. Het motto van de demonstratie is: ‘Voor rechten en vrijheden, voor democratie en cohesie, wij willen jullie thuis!’

Een half jaar geleden namen de Spaanse autoriteiten Jordi Sánchez, de beoogde opvolger van de voormalige Catalaanse leider Carles Puigdemont en de leider van Omnium, Jordi Cuixart, als eersten gevangen. In totaal zitten nu negen separatisten in hechtenis. Zeven andere vooraanstaande Catalaanse politici, die in staat van beschuldiging zijn gesteld, zijn in ballingschap gegaan in België, Schotland of Zwitserland. Zij worden onder meer beschuldigd van rebellie en subversief gedrag.

Een van hen is oud-premier Puigdemont, die naar België is gevlucht en op 25 maart in Duitsland op grond van een Europees arrestatiebevel was gearresteerd. De Duitse rechterlijke macht moet nu beslissen of de 55-jarige aan Spanje wordt uitgeleverd.