Honderdduizenden de straat op tegen wapens

Honderdduizenden vooral jonge Amerikanen zijn zaterdag in de VS op de been om te demonstreren tegen de nauwelijks gecontroleerde verspreiding van vuurwapens in het land. De massale protesten volgen op een schietpartij in een middelbare school in Florida, waarbij 14 februari een ex-scholier met een semi-automatisch wapen zeventien mensen doodschoot.

De organisatie hoopt dat de protestmars in Washington, de ‘March for Our Lives’ in de loop van dag zeker een half miljoen deelnemers telt. Het zou daarmee een van de grootste betogingen in de hoofdstad worden sinds de jaren zeventig.

Duizenden betogen ook in Parkland in Florida waar de schietpartij in februari was. Verder zijn er honderden demonstraties, onder meer in Boston, Chicago, Houston en Los Angeles. In New York zijn betogers samengekomen voor de beroemde wolkenkrabber van president Donald Trump, de Trump Tower. Trump is dit weekeinde weer in zijn buiten aan de oostkust van Florida, circa 60 kilometer van Parkland verwijderd.