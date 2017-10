Honderdduizenden betogen voor Spaanse eenheid

In het centrum van Barcelona hebben honderdduizenden mensen hun steun uitgesproken voor de nationale eenheid. Ze betoogden tegen afscheiding van Catalonië van Spanje.

Volgens schattingen van de politie waren er zo’n 350.000 betogers op de been. Ze zwaaiden met Spaanse en Catalaanse vlaggen en scandeerden „leve Spanje, leve Catalonië.” De grote massa betogers ging daarmee lijnrecht in tegen de wens van de Catalaanse deelstaatregering om zich af te scheiden van Spanje.

De anti-onafhankelijkheidsdemonstratie, waar Catalanen en mensen uit andere delen van Spanje aan deelnamen, onderstreept hoe erg de regio van mening verschilt over een onafhankelijk Catalonië.

„We voelen ons zowel Catalaans als Spaans,” zei Araceli Ponze (72) tijdens de demonstratie van zondag.„We hebben te maken met een enorm onbekend fenomeen. We zullen zien wat er deze week gebeurt. We moeten heel duidelijk laten horen wat onze mening is, zodat ze weten wat we willen.”

Tijdens het door het Constitutioneel Hof verboden referendum van vorige week zondag sprak 90 procent van de stemmers zich uit voor onafhankelijkheid, maar bijna 60 procent van de stemgerechtigden bleef thuis. De Catalaanse deelstaatpremier Carles Puigdemont roept naar verwachting dinsdag de onafhankelijkheid van de regio uit.

De Spaanse minister-president Mariano Rajoy zei in een interview met dagblad El Pais zondag dat zijn regering „nooit zal toestaan dat Catalonië zich afscheidt van Spanje.” Hij sloot niet uit dat hij de regering van Catalonië naar huis zou sturen, iets wat volgens de Spaanse grondwet mogelijk is, maar nog nooit is gebeurd.

Zaterdag werd in veel Spaanse steden, waaronder Madrid en Barcelona, ook al gedemonstreerd tegen onafhankelijkheid van Catalonië.