Honden verscheuren vrouw in Engeland

In Engeland is een 44-jarige vrouw door twee honden aan stukken gescheurd. De dieren hadden de vrouw in haar huis in Widnes in het noordwesten van Engeland aangevallen, meldde de politie woensdag.

Hulpdiensten konden haar niet meer redden; ze stierf op de plaats van het ongeluk. De „massieve en gespierde” dieren waren eigendom van het slachtoffer, schreef de krant Mirror. Een buurman zou tevergeefs hebben geprobeerd de twee honden af te weren met gereedschap en stenen.

Buren van de vrouw meldden dat ze geschreeuw hoorden vanuit het rijtjeshuis voordat de politie arriveerde. Die vonden het slachtoffer ernstig gewond. Volgens de politie is een van de honden afgemaakt en de andere naar een kennel gebracht.

Volgens een buurvrouw was het slachtoffer moeder van drie meisjes, waaronder een tweeling.