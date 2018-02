Honden eten bazin op

Een alleenstaande 60-jarige vrouw uit het Franse Rouvray blijkt te zijn opgegeten door haar zes Mechelse herders. Dat melden verschillende Franse media vrijdag.

De politie vond dinsdag alleen een menselijke schedel en een aantal beenderen toen ze het appartement van de vrouw binnengingen. De agenten kwamen af op een melding van buurtbewoners die zeiden dat zij de vrouw en haar honden al drie weken niet hadden gezien. Ook beantwoordde zij geen oproepen.

Toen de agenten de deur openden troffen zij vijf hongerige honden aan. De zesde was waarschijnlijk ook opgegeten. Het Franse forensisch instituut zal autopsie op de schedel doen, maar het zal moeilijk worden om de datum en de oorzaak van het overlijden van de vrouw te bepalen. Het is vooralsnog onduidelijk of het de honden waren die de 60-jarige hebben gedood of dat ze gestorven is voordat ze door haar dieren werd opgegeten. De vrouw was ziek.