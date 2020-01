Honden doden pasgeboren baby in Indiaas ziekenhuis

De Indiase autoriteiten hebben een privéziekenhuis gesloten na de dood van een pasgeboren baby. Het drie uur oude kind zou in het gebouw zijn gedood door honden, die naar verluidt door een open raam binnen waren gekomen. Het hospitaal in het district Farrukhabad bleek geen vergunning te hebben.

De politie zegt dat het kindje verwondingen had over het hele lichaam. Uit onderzoek moet blijken wat de precieze doodsoorzaak is. Pas daarna kunnen aanhoudingen worden verricht. „De familie verklaart dat de baby alleen is gelaten in de operatiekamer, waar het raam open stond”, zegt een politiefunctionaris. „Dat leidde tot de aanval.”

Volgens de nabestaanden beweerden medewerkers van het ziekenhuis eerst dat het kind dood was geboren. Ze zouden zwijggeld hebben geboden toen vraagtekens werden gezet bij dat verhaal. In India leven tientallen miljoenen zwerfhonden. Er komen jaarlijks zo’n 20.000 mensen om het leven door hondsdolheid.