Hond overleeft operatie na verorberen mondkapje

Een Britse hond die een mondkapje had ingeslikt, heeft een spoedoperatie in een dierenkliniek in Liverpool overleefd. De darmen van de 1-jarige cockerspaniël Ralph waren verstopt geraakt door het lastig te verteren maaltje.

De eigenaar denkt dat de hond het mondkapje ’s nachts uit de tas van haar dochter had gepakt. „Hij had altijd al een voorkeur voor sokken en soms ook onderbroeken, dus we hielden dat soort dingen altijd ver weg van hem”, zei Julie Veidman tegen Britse media. „We hadden nooit gedacht dat hij ook echt een mondmasker zou opeten.”