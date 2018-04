Hond doodt twee mensen in Hannover

De politie in Hannover denkt dat een vechthond twee mensen heeft gedood. Dat meldde de omroep NDR. De lichamen van een 53-jarige vrouw en haar 27-jarige zoon werden in de nacht van dinsdag op woensdag gevonden in een woning in de stad in het noorden van Duitsland.

De politie was naar de woning gegaan nadat de zus van de man alarm had geslagen. Omdat ze haar broer niet kon bereiken, was zij naar het huis gegaan waar zij door een raam het bebloede lichaam van haar broer zag liggen.

De brandweer brak de deur open en ving de hond. Dat het beest voor de dood van beide mensen verantwoordelijk is, staat voor de politie vrijwel vast, aldus NDR woensdag. Het dier is in een asiel ondergebracht en wordt waarschijnlijk afgemaakt.