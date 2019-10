Hond Conan krijgt heldenontvangst bij Trump

De militaire werkhond Conan, die betrokken was bij de uitschakeling van IS-kopstuk Abu Bakr al-Baghdadi, krijgt een heldenontvangst in Washington. President Donald Trump zegt in een tweet dat de hond „ergens volgende week het Midden-Oosten verlaat om naar het Witte Huis te komen”. De tweet toont een gemanipuleerde foto van Conan die door Trump een medaille krijgt omgehangen.

De hond raakte bij de aanval op Baghdadi gewond, maar is intussen weer aan het werk, zei het ministerie van Defensie eerder deze week. Het dier zou zijn getraind in Nederland.

Het Pentagon gaf woensdag videobeelden vrij van de aanval in Syrië, waarbij de IS-leider zichzelf met een bomvest opblies in een tunnel. Dat hij daarbij zou hebben „gejammerd, gehuild en geschreeuwd”, zoals Trump eerder beweerde, kwam daar niet uit naar voren.