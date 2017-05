Hond bijt bejaarde Duitse vrouw dood

Een hond heeft woensdag in het Zuid-Duitse plaatsje Stetten am kalten Markt op straat een 72-jarige vrouw doodgebeten. Een vrouw die getuige was van de aanval belde ogenblikkelijk om een ambulance. De ziekenbroeders konden evenwel weinig doen omdat ze het risico liepen zelf door de hond te worden aangevallen.

Nadat de hond, een Anatolische herder, was opgehouden, was het al te laat voor medische hulp. De bejaarde vrouw overleed aan verwondingen aan haar hals en hoofd. De politie vond de hond bij een huis verderop. De agressieve herder en twee andere honden op die plek werden door agenten doodgeschoten. De bazin van de herder was tijdens het incident afwezig.