Hond bijt baby in hoofd; kind overlijdt

Een hond heeft in het zuiden van Duitsland een zeven maanden oude baby in het hoofd gebeten. Het kind overleed later aan zijn verwondingen.

De politie in deelstaat Hessen zegt dat nog onduidelijk is waarom de hond van het gezin zich tegen het jongetje keerde. Het dier is overgebracht naar een dierenopvang, waar het een agressieve indruk zou hebben gemaakt.

De 23-jarige vader belde na de aanval in Bad König onmiddellijk de hulpdiensten, zei de politie. Het kind werd daarop overgebracht naar een ziekenhuis. De toestand van de baby was aanvankelijk stabiel, maar hij overleed maandagavond alsnog.

Een week geleden kwamen in Duitsland ook al twee mensen om het leven door een aanval van een hond. Een 52-jarige vrouw en haar 27-jarige zoon werden toen in Hannover gedood door hun huisdier. Volgens het Duitse instituut voor statistiek zijn in het land tussen 1998 en 2015 in totaal 64 mensen gedood door honden.