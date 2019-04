Hond bijt 10-jarige jongen dood in Engeland

Een 10-jarige jongen is zaterdagochtend in het zuidwesten van Engeland doodgebeten door een hond. Het kind overleed volgens de politie ter plekke aan zijn verwondingen, melden lokale media.

Het incident gebeurde in een caravanpark in Looe in het graafschap Cornwall. De politie kwam ter plaatse na een melding dat de jongen buiten bewustzijn was geraakt na een aanval door een hond. Het zou waarschijnlijk om een bulldogachtige hond gaan.

De politie heeft een 28-jarige vrouw opgepakt wegens betrokkenheid bij de zaak. De hond is overgebracht naar een kennel.