Homoseksualiteit Botswana niet meer strafbaar

Het hooggerechtshof in Botswana heeft dinsdag bepaald dat homoseksualiteit niet langer strafbaar is. Met de langverwachte uitspraak wordt een wet uit 1965, die tijdens het Britse koloniale tijdperk is ingevoerd, mogelijk ongedaan gemaakt.

De zaak werd voor het hof gebracht door een student, die beweerde dat de samenleving is veranderd en dat homoseksualiteit algemeen geaccepteerd is. Rechter Michael Elburu was het duidelijk met hem eens. Hij legde de „bepalingen uit een Victoriaans tijdperk” naast zich neer en beval de wet te wijzigen.

Angola, Mozambique en de Seychellen hebben de afgelopen jaren alle antihomowetten al uitgebannen. De uitspraak in Botswana staat lijnrecht tegenover een recente uitspraak in Kenia, waar de roep van actievoerders om antihomowetten aan te passen, werd verworpen.