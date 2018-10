Holocaustontkenner Faurisson overleden

De Franse Holocaustontkenner Robert Faurisson is op 89-jarige leeftijd in Vichy overleden. Dat heeft zijn uitgever Akribeia volgens de Franse media bevestigd, nadat persbureau AFP het nieuws had gehoord van zijn zus. De voormalig hoogleraar letterkunde aan de universiteit van Lyon kwam verscheidene keren in aanraking met justitie wegens zijn controversiële opvattingen, die in heel Europa voor afkeer zorgden.

Faurisson trok eind jaren zeventig de conclusie dat gaskamers en naziconcentratiekampen verzinsels waren. Hij publiceerde onder meer in samenwerking met de Belg Siegfried Verbeke een boek waarin hij de authenticiteit van het dagboek van Anne Frank in twijfel trok. Hij beweerde dat haar vader Otto het na de oorlog had geschreven. Verspreiding van dat werk van Faurisson en Verbeke werd in Nederland verboden.

Faurisson was bevriend met tal van gelijkgestemden, onder wie de beruchte antisemiet Ernst Zündel, vorig jaar overleden, en de weduwe van NSB-leider Meinoud Rost van Tonningen, Florrie.