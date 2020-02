Holocaust thema in carnavalstoet Spaans stadje

Een carnavalsoptocht in Spanje, afgelopen maandag in het stadje Campo de Criptana, zorgt voor opschudding. De Israëlische regering en museum Auschwitz veroordelen het naspelen van de Holocaust in de optocht.

In de stoet lopen mensen verkleed als nazi’s, anderen als gevangenen van een concentratiekamp. Ook zijn schoorstenen van een concentratiekamp nagemaakt.

Volgens een tekst op de praalwagen wilde de groep juist de zes miljoen Joodse mannen, vrouwen en kinderen die omkwamen in de Holocaust herdenken.

De burgemeester van het stadje beaamt dat het wellicht geen goed thema is om tijdens carnaval op deze manier aan de orde te stellen. „Ik denk dat dit niet meer zal gebeuren”, zei hij volgens The Guardian.

Eerder deze week was er al ophef over een carnavalsstoet in het Belgische Aalst. Daar werd de Joodse gemeenschap op de hak genomen.