Holocaust in gezichten: expositie Essen toont 75 portretten van overlevenden Shoa

Hij reist nooit zonder zijn fotoalbum. En altijd laat hij dat ene vergeelde plaatje zien. Een twaalfjarig jochie, meer bot dan vlees. Vier dagen na de bevrijding van concentratiekamp Buchenwald.

Naftali Fürst heeft de Holocaust overleefd. Ternauwernood. Het Joodse jongetje uit Bratislava verloor een groot deel van zijn familie. Hij zag tientallen kampgenoten sterven tijdens de beruchte dodenmars vanuit Buchenwald in 1945.

Maar op zijn 88e stond hij deze week oog in oog met een levensgroot portret van hemzelf op een expositie in Essen. En hij was niet de enige. De Amerikaanse fotograaf Martin Schoeller portretteerde 75 overlevenden van de Shoa. Ter herinnering aan 75 jaar einde van de Holocaust. En in het bijzonder om de bevrijding te herdenken van Auschwitz – hét symbool van de systematische vernietiging van mensen door de nazi’s. Misschien wel voor de laatste keer. Want degenen die de verschrikkelijke jaren van toen kunnen navertellen, vormen een uitstervende generatie.

Ook nu kwam Fürst niet zonder zijn fotoboekje. Dit keer om het aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel te tonen, die de tentoonstelling in de Zollverein kolenfabriek opende.

„Ik doe mijn plicht; ik vertel het verhaal”, sprak de bejaarde Jood tegen Merkel. Hij voegde er een waarschuwing aan toe – van iemand die het weten kan: „Ik denk dat het weer kan gebeuren.”