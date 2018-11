Hogere opkomst van vroege stemmers in VS

Bij de tussentijdse verkiezingen in de VS hebben 38,9 miljoen mensen vervroegd hun stem uitgebracht. Dat gebeurde vaak per brief. Het onderzoeksinstituut ElectProject meldde dat dit aantal aanmerkelijk groter is dan bij de stembusgang vier jaar geleden. Toen waren er ongeveer 20,5 miljoen kiezers die vervroegd stemden.

Op basis van peilingen verwacht ElectProject dat dit jaar 45 procent van de stemgerechtigden gaat kiezen. Vier jaar geleden deed 36 procent van de kiezers dat.

Bij de verkiezingen dinsdag worden alle 435 zetels in het Huis van Afgevaardigden opnieuw verdeeld en 35 van de 100 zetels in de Senaat.

Clinton: Genoeg met aanval op democratie

Biden overtuigd van zege Democraten in Huis