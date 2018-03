Hogere opkomst bij verkiezingen Rusland

Bij de presidentsverkiezingen in Rusland melden de stembureaus een hogere opkomst dan zes jaar geleden. De stemlokalen gingen zondag om 8.00 uur lokale tijd open in het dichtbevolkte westelijke deel van het land.

In de nacht ervoor hadden de kiezers in het Verre Oosten en in Siberië al gestemd. Op het ver oostelijke schiereiland Kamtsjatka meldde de regionale kiescommissie een opkomst van 54,1 procent van de kiezers in de eerste zeven uur. Bij de laatste presidentsverkiezingen in 2012 was dat 46,1 procent. Uit de Siberische regio Irkoetsk werd een stijging van de opkomst met zes procentpunten gerapporteerd.

Staatshoofd Vladimir Poetin stevent af op nog eens zes jaar in het hoogste ambt. De zeven andere kandidaten gelden tegen de geconcentreerde macht van het Kremlin als kansloos.

Gezien de verwachte meerderheid van de stemmen voor Poetin, zien deskundigen de opkomst van de kiezers als een belangrijke indicator van het sentiment in het land. Volgens officiële cijfers nam 65,3 procent van de kiezers deel aan de verkiezingen van 2012. Poetin won met 64,4 procent van de stemmen.

Russische verkiezingswaarnemers die door tegenkandidaten of oppositiegroepen zijn gestuurd, klaagden op veel plaatsen dat ze de stembureaus niet binnen mochten.

De verkiezing vindt plaats vier jaar na de annexatie van het Oekraïense schiereiland Krim in 2014. De stembusgang wordt overschaduwd door het conflict met het Westen na de vergiftiging van een ex-spion in Engeland.

De eerste resultaten worden zondagavond verwacht na sluiting van de stembureaus in de enclave Kaliningrad aan de Oostzee.