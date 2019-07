Hoger dodental na zelfmoordaanslag Somalië

Het dodental van de zelfmoordaanval op een hotel in Somalië is gestegen naar 26. Onder de slachtoffers zijn Kenianen, Amerikanen, Tanzanianen en een Brit, zei de president van de regio Jubbaland.

Een zelfmoordenaar blies zich op bij het hotel in havenstad Kismayo in het zuiden van Somalië, waarna een groep gewapende mannen het hotel bestormde. Pas zaterdagochtend kreeg de politie de situatie onder controle.

Terreurbeweging al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. In het hotel was een bijeenkomst met politici. Onder de doden is een presidentskandidaat voor de regionale verkiezingen.