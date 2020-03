Hoger beroep Mladic uitgesteld wegens gezondheid beklaagde

Het proces in hoger beroep tegen de voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic voor het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag is circa anderhalve maand uitgesteld. Mladic is geopereerd en het hoger beroep kan daarom dinsdag niet van start gaan, meldde het internationale hof in Den Haag.

Mladic werd in 2017 door het hof veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf wegens volkerenmoord, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Tijdens de afscheidingsoorlog in de Joegoslavische deelrepubliek Bosnië-Herzegovina (1992-1995) was generaal Mladic de militaire leider van de Serviërs in dat gebied. Hij werd berucht door zijn rol rond de inname van de enclave Srebrenica en de moordpartijen rond die plaats in de zomer van 1995, waarbij duizenden moslimmannen om het leven werden gebracht.

Mladic werd mede daarom al aan het eind van dat jaar door het internationale Joegoslavië-Tribunaal van oorlogsmisdaden beschuldigd. Mladic wist onder meer door contacten met Servische militairen tot het voorjaar van 2011 uit handen van het tribunaal te blijven. Officieel bestaat het Joegoslavië-Tribunaal niet meer sinds eind 2017 en het werkt nu onder de naam van een opvolger (Internationaal Rest-Mechanisme voor Straftribunalen) om de lopende zaken af te ronden.