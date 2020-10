‘Hoge VS-ambtenaar bezocht Syrië om Amerikanen vrij te krijgen’

Een ambtenaar van het Witte Huis reisde eerder dit jaar naar de Syrische hoofdstad Damascus voor geheime ontmoetingen met de regering om de vrijlating van twee Amerikanen te bewerkstelligen. Dat schrijft de Wall Street Journal zondag.

De krant, die anonieme regeringsfunctionarissen citeert, meldt dat topfunctionaris voor terrorismebestrijding van het Witte Huis Kash Patel eerder dit jaar het land bezocht. Met wie de plaatsvervangend assistent van president Donald Trump gesproken heeft, willen de ambtenaren niet zeggen.

Het zou voor het eerst in tien jaar zijn dat er weer gesprekken zijn tussen het Witte Huis en Syrische functionarissen. Die waren voor het laatst in 2010 in Damascus. De VS verbraken de diplomatieke betrekkingen met Syrië in 2012 om te protesteren tegen het brute optreden van president Bashar al-Assad tegen demonstranten die opriepen tot een einde aan zijn regime.

Amerikaanse functionarissen hopen dat een deal met Assad leidt tot de vrijlating van Austin Tice, een freelance journalist en voormalig marineofficier die verdween toen hij in 2012 in Syrië als verslaggever aan het werk was. En van Majd Kamalmaz, een Syrisch-Amerikaanse therapeut die verdween nadat hij was aangehouden bij een controlepost van de Syrische regering in 2017. Beiden zijn vermoedelijk door het Syrische regime vastgezet. Er wordt aangenomen dat ten minste vier andere Amerikanen door de Syrische regering worden vastgehouden, maar er is weinig bekend over die gevallen.