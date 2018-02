Hoge straffen geëist in kasteelmoord

Het Belgische Openbaar Ministerie eist 24 jaar gevangenisstraf tegen de Tilburger Franciscus ’Roy’ L. en 28 jaar tegen Evert de C. uit IJzendijke vanwege hun rol in de zogenoemde ‘kasteelmoord’. De hoofdverdachte, de arts André G., moet 30 jaar krijgen en de vierde verdachte Pierre S. 26 jaar.

Het proces gaat over de lange tijd duistere moord op de Vlaamse projectontwikkelaar Stijn Saelens. De 34-jarige Saelens was begin 2012 met zijn vrouw en vier kinderen op hun kasteel Carpentier in het dorp Wingene ten zuiden van Brugge. De echtgenote trof op 31 januari behalve een kogelhuls ook een bloedspoor aan naar de oprijlaan. Maar van Saelens was verder geen spoor meer te bekennen.

Rond het kasteel werd uitgebreid gezocht, maar zijn lijk werd pas op 17 februari aangetroffen in een put in een bos in Maria-Aalter, 10 kilometer verderop. Dat was niet ver van een woning van beroepscrimineel Pierre S. die als medeplichtige terechtstaat.

Later bleek dat de dader de Nederlandse crimineel Ronald van B. was, die in mei dat jaar overleed. De hoofdverdachte in het proces is de schoonvader André G. die de moord zou hebben laten plegen na slepende wrijvingen met zijn schoonzoon. Hij zou zijn kleinkinderen en dochter hebben willen redden van Saelens, die volgens hem zijn eigen kinderen misbruikte.

De twee andere verdachten zijn Nederlanders. Franciscus ’Roy’ L. uit Tilburg (40) zou zijn inmiddels overleden oom Ronald van B. hebben bijgestaan, onder meer door het slachtoffer te begraven. De andere, Evert de C. uit IJzendijke (53), heeft volgens het OM een bemiddelende rol gespeeld. De advocaten van de twee Nederlanders krijgen het woord op 28 februari en 1 maart.