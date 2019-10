Hoge rechter Mexico stopt om corruptievragen

Een rechter van het Mexicaanse hooggerechtshof heeft ontslag genomen toen duidelijk werd dat hij ondervraagd zou worden over een mogelijk corruptieonderzoek. Dat heeft de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador bekendgemaakt.

De 62-jarige Eduardo Medina Mora werd onderzocht vanwege het mogelijk witwassen van geld. De Mexicaanse financiële inlichtingendienst had hier informatie over gekregen van zijn Amerikaanse collega’s. Of er een onderzoek gaande is naar de handel van Medina Mora wilde de president niet zeggen.

De rechter werd in 2015 aangesteld door de vorige president Enrique Peña Nieto. Daarvoor was hij ambassadeur in de Verenigde Staten en minister van Justitie.