Hoge quarantainerekening voor kinderen stervende vader

Vier Australische kinderen die graag hun stervende vader willen bezoeken moeten ruim 9800 euro aan hotelquarantainekosten betalen om hem te mogen zien. Mark Keans (39) heeft terminale kanker en woont in Brisbane in de staat Queensland, zijn kinderen verblijven in Syndey. De autoriteiten van Queensland hebben herhaalde verzoeken om vrijstelling van de strenge reisbeperkingen van Covid-19 afgewezen.

De kwestie heeft tot grote ophef geleid in Australië, meldt de BBC. Een inzamelingsactie om het benodige geld op te halen heeft inmiddels al bijna 125.000 euro opgebracht. De Australische premier Scott Morrison heeft ruim 600 euro overgemaakt. „„Ik heb gedoneerd omdat wij, in tegenstelling tot de premier van Queensland, medelevende mensen zijn die Marks kinderen de rest van hun leven niet willen zien lijden omdat ze hun stervende vader niet konden bezoeken”, schreef een van de schenkers.

Australië heeft extreem strenge reisbeperkingen ingevoerd om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, ook voor het reizen tussen de staten en territoria in het land. Keans kreeg aanvankelijk te horen dat hij slechts één kind moest kiezen dat hem mocht zien. De deelstaatregering kwam daarop terug en stemde ermee in alle kinderen toe te staan hun vader te zien. Maar alleen als ze twee weken op eigen kosten in quarantaine gingen in een hotel.

De gezondheidsautoriteiten in Queensland zeggen in een verklaring geen keuze te hebben. „We bevinden ons middenin een wereldwijde pandemie en we moeten onze gemeenschappen beschermen, vooral de meest kwetsbare leden.”