Hoge opkomst bij verkiezingen Zimbabwe

Bij de eerste parlements- en presidentsverkiezing in Zimbabwe sinds het vertrek van president Robert Mugabe was de opkomst 75 procent. De kiescommissie liet weten dat dit percentage hoger is dan bij de stembusgang van 2013.

Kiezers konden een stem uitbrengen op 23 presidentskandidaten, maar alleen zittend president Emmerson Mnangagwa (75) en de veertigjarige oppositiekandidaat Nelson Chamisa zijn serieuze kanshebbers. Mnangagwa was lang een bondgenoot van Mugabe. De hoogbejaarde leider was bijna veertig jaar aan de macht in Zimbabwe. Hij stapte vorig jaar op nadat het leger hem onder huisarrest had geplaatst en zijn eigen partij hem liet vallen.

De uitslag van de stembusgang is binnen vijf dagen bekend. Vermoedelijk komt dinsdag een voorlopige uitslag. Als geen van de presidentskandidaten een absolute meerderheid van de stemmen krijgt, volgt in september een tweede verkiezingsronde.