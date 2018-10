De hoogste vertegenwoordiger van China in de semiautonome regio Macau is van een hoge flat gevallen.

Zheng Xiaosong (59) woonde in diezelfde flat. Hij zou aan depressies lijden. Macau heeft net als Hongkong een eigen regeringssysteem dat los staat van het communistische systeem in China. Zheng was een liaison tussen China en Macau.

Leider Fernando Chui van Macau liet weten dat hij geschokt is door de dood van Zheng.