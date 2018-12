Hoge beloning voor tip over drones Gatwick

De Britse politie heeft een beloning van 50.000 pond (56.000 euro) uitgeloofd voor informatie over de daders die drones hebben laten vliegen in de buurt van de Londense luchthaven Gatwick.

Een man en een vrouw die waren gearresteerd op verdenking van betrokkenheid, zijn vrijgelaten. Ze zijn volgens Britse media geen verdachten meer en er is ook geen aanklacht tegen hen geformuleerd.

Het gaat om 47-jarige man en een 54-jarige die vrijdagavond werden gearresteerd in hun woonplaats Crawley, niet ver van het vliegveld.

De aanwezigheid van de onbemande vliegtuigjes dwong de luchthaven het vliegverkeer woensdag stil te leggen. Ook vrijdag konden vliegtuigen nog een tijd niet landen of opstijgen omdat herhaaldelijk drones opdoken in de omgeving. Dat leidde tot chaotische toestanden op de tweede luchthaven van Groot-Brittannië.

De politie maakte zondag bekend dat in de buurt van de luchthaven een beschadigde drone was gevonden. Het apparaat wordt onderzocht om te zien of het iets met de eerdere incidenten te maken heeft.