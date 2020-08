Hoge Belgische politiefunctionaris weg na rel over dood arrestant

Het hoofd van de Belgische luchthavenpolitie, tevens de tweede man van de federale politie, is opgestapt. Hij deed dat naar aanleiding van het bekend worden van het overlijden van een Slovaakse man in een politiecel in Charleroi in 2018, melden Belgische media. Op gelekte bewakingsbeelden is te zien hoe een politieman minutenlang lachend bovenop de 38-jarige man, Jozef Chovanec, zit na diens arrestatie op de luchthaven en een vrouwelijke agente de Hitlergroet brengt.

In België is geschokt gereageerd op de beelden. De minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem noemde het politieoptreden „‘buiten alle proportie”. André Desenfants, het hoofd van de luchthavenpolitie, heeft nu besloten op te stappen. De agente die de Hitlergroet bracht, is woensdag overgeplaatst.

Het gerechtelijk onderzoek naar de dood van Chovanec loopt nog. Zijn weduwe heeft bij het parket van Charleroi een klacht ingediend „tegen onbekenden”. Haar man wilde een vlucht nemen naar Slowakije, maar gedroeg zich agressief, werd opgepakt en opgesloten in een cel op de luchthaven.