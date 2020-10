Hoge ambtenaar ministerie pende anoniem kritisch stuk over Trump

Een anoniem ingezonden stuk in The New York Times dat in 2018 een verwoestend beeld schetste van de Amerikaanse president Donald Trump, blijkt te zijn geschreven door de toenmalige stafchef van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid Miles Taylor. In het stuk, dat in Washington veel stof deed opwaaien, werd gesteld dat hoge ambtenaren Trump in het geheim probeerden tegen te werken om de schade van diens beleid te beperken. De president werd afgeschilderd als amoreel, kleinzielig en ineffectief.

Taylor, die het stuk later nog in een meer uitgebreide boekvorm publiceerde, kwam woensdag zelf naar buiten met de mededeling dat hij de anonieme auteur was. Dat deed hij in een verklaring op een online-publicatieplatform, voorafgaand aan de aankomende presidentsverkiezingen volgende week dinsdag.

„Wij moeten bepalen of Trumps gedrag aanleiding geeft voor nog een termijn, en we staan voor een gedenkwaardige beslissing aangezien onze keuze over Trumps toekomst ook onze toekomst zal bepalen voor de komende jaren”, schreef Taylor, een Republikein die zich voor de Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft uitgesproken. „Met dat in het achterhoofd, verdient hij geen tweede termijn, en wij verdienen het niet om dat te moeten doorstaan.”

President Trump reageerde woensdag in een bericht op Twitter. Daarin zei hij dat nieuwszender CNN, waar Taylor bijdrages levert, „iedereen die te maken heeft met het bedriegen van het Amerikaanse volk zou moeten ontslaan, te schande moet zetten en straffen”. Trump zei dat hij niet weet wie Taylor is en dat hij nooit van hem heeft gehoord, hoewel Trump Taylor in augustus nog een „loser” noemde. Witte Huis-woordvoerder Kayleigh McEnany haalde uit naar de voormalige hoge ambtenaar door hem een „leugenaar en een lafaard die anonimiteit verkoos boven actie en lekken boven leiden” te noemen.

Taylor, die zichzelf omschreef als onderdeel van het „verzet” binnen de Trump-regering, heeft Trump ook in het openbaar bekritiseerd. Het boek dat volgde op het ingezonden stuk, getiteld Een waarschuwing, kreeg ook aandacht, hoewel het al snel naar de achtergrond verdween toen veel andere mensen die met de president te maken hebben gehad boeken begonnen te publiceren. Velen zouden Taylor er maandenlang van hebben verdacht dat hij de anonieme auteur van het ingezonden stuk en het boek was.