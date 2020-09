Hof: Wisconsin hoeft briefstembiljetten niet opnieuw te drukken

Tienduizenden briefstembiljetten in de Amerikaanse staat Wisconsin hoeven niet opnieuw te worden gedrukt en verstuurd, oordeelt het Hooggerechtshof van de staat. Daarmee lijkt een chaos rond de verkiezingen in Wisconsin deels te zijn afgewend. De uitslag in de staat kan veel gevolgen hebben voor het landelijke plaatje. Wisconsin geldt als een zogenoemde swing state: wie er de verkiezingen zal winnen, is nog verre van duidelijk.

Het hof deed de uitspraak in een zaak die was aangespannen door Howie Hawkins (Groene Partij), die ook op het stembiljet wilde staan voor de presidentsverkiezingen in november. Als het verzoek van Hawkins was ingewilligd, waren daarmee tienduizenden briefstembiljetten ongeldig geworden.

Een krappe meerderheid van de rechters van het hof oordeelde dat de kiescommissie niks verkeerd had gedaan door Hawkins niet op het stembiljet te zetten. Als alle briefstembiljetten opnieuw gedrukt hadden moeten worden, zou dat voor „een aanzienlijke mogelijkheid tot verwarring” hebben gezorgd bij stemmers die al een biljet hebben ontvangen of verstuurd. „Het drukken van nieuwe stembiljetten zou een duur en tijdrovend proces zijn waardoor districten en gemeenten de deadlines voor het bezorgen en versturen van de stembiljetten niet zouden halen”, aldus het hof.

De kiescommissie keurde in augustus de door de Groene Partij ingediende handtekeningen af omdat er een dubbel adres in stond bij de naam van running mate Angela Walker. Hawkins spande vorige week een zaak omtrent de kwestie aan om alsnog op het stembiljet te komen. Hawkins en Walker hebben te lang gewacht met bezwaar maken tegen het besluit van de kiescommissie, aldus het hof.

De uitspraak is dubbel goed nieuws voor de Democraten en hun presidentskandidaat Joe Biden. Doordat de stembiljetten niet opnieuw hoeven te worden gedrukt, is de kans op vertraging in Wisconsin na de verkiezingen kleiner. President Donald Trump wil naar verwachting zo snel mogelijk de verkiezingszege opeisen, wat moeilijker voor hem wordt als doorslaggevende staten vroegtijdig naar de Democraten gaan.

Ook vergroot de uitspraak de kans dat de Democraten de meeste stemmen krijgen in Wisconsin. Kandidaten die geen lid zijn van de Democraten of de Republikeinen snoepen doorgaans vooral stemmen weg bij de Democraten. In 2016 won Trump in Wisconsin met 1 procent meer dan Hillary Clinton. Jill Stein van de Groene Partij haalde toen de 1,1 procent die Clinton de overwinning in Wisconsin had kunnen brengen.