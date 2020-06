Hof VS verwerpt anti-abortuswet Louisiana

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft een anti-abortuswet van de staat Louisiana verworpen. De uitspraak is een overwinning voor mensenrechtenactivisten. De uitkomst is ook verrassend omdat het hof als conservatief geldt na de benoeming van een aantal rechters door de Amerikaanse president Trump.

In de omstreden wet werden beperkingen opgelegd aan doktoren die abortussen uitvoerden. Daardoor konden ze de ingrepen vrijwel niet meer verrichten. Twee van de drie klinieken in Louisiana hadden moeten sluiten.

Vijf rechters van het hof waren voor het schrappen van de wet, vier stemden tegen. Enkele jaren geleden had het Hooggerechtshof al nee gezegd tegen een Texaanse wet die sterk leek op die van Louisiana. In 1973 besloot het Hooggerechtshof in een baanbrekend oordeel dat vrouwen recht op abortus hebben.

De regering-Trump noemt de uitspraak van het hof ongelukkig. Zowel de gezondheid van moeders als het leven van ongeboren kinderen is nu minder waard geworden, staat in een verklaring. Niet-gekozen rechters leggen met hun oordeel staten zoals Louisiana hun eigen voorkeur voor abortus op, meent het Witte Huis.