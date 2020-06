Hof VS verbiedt ontslag wegens geaardheid

De christelijke begrafenisonderneming Harris Funeral Homes in Michigan mag een medewerker niet ontslaan omdat die voortaan als medewerkster door het leven wil gaan.

Dat heeft het Amerikaanse federale Hooggerechtshof maandag bepaald. Met zes tegen drie stemmen heeft het Hooggerechtshof uitgesproken dat een personeelslid niet op grond van zijn of haar geaardheid op straat mag worden gezet. Deze uitkomst is verrassend, omdat als gevolg van twee benoemingen door president Trump het hof in meerderheid conservatief is.

De homobeweging noemt deze uitspraak de grootste overwinning na de legalisering van het homohuwelijk, vijf jaar geleden.

De centrale vraag was of de Civil Rights Act uit 1964 ook geldt voor de lhbt’ers. Die wet, destijds vooral bedoeld om een einde te maken aan de rassendiscriminatie, verbiedt ontslag op grond van etniciteit, religie, nationaliteit en sekse. Cruciaal was nu of ”sekse” ook over homoseksuelen en transgenders gaat.

Opmerkelijk

Het Hooggerechtshof vindt dat dit inderdaad zo is. „Een werkgever die iemand ontslaat alleen omdat deze homoseksueel of transgender is, overtreedt de wet”, zo stelt de uitspraak. Die is opmerkelijk genoeg door opperrechter Neil Gorsuch geschreven. Hij is de eerste van de twee opperrechters die door president Trump zijn benoemd.

De meerderheid van het Amerikaanse federale Hooggerechtshof erkent overigens wel dat destijds het begrip sekse niet met homoseksualiteit of genderidentiteit werd vereenzelvigd. Maar de redenering is dat lhbt-identiteit niet van seksualiteit kan worden losgemaakt.

Het Hooggerechtshof deed maandag uitspraak naar aanleiding van drie ontslagzaken: een instructeur parachutespringen die een klant had verteld dat hij homo is, een jeugdwerker die zich had aangesloten bij een softballteam van homo’s en een werknemer van de christelijke begrafenisonderneming Harris Funeral Homes die voortaan als vrouw door het leven wilde gaan en daarom ook vrouwelijke kleding tijdens het werk wilde dragen.

Met name de laatste zaak heeft bij christelijke organisaties in de Verenigde Staten de angst doen toenemen dat zij geen personeelsbeleid meer kunnen voeren dat bij hun identiteit past. De opperrechters zeggen in het meerderheidsbesluit dat bij toekomstige kwesties moet worden uitgemaakt in hoeverre de wettelijke vrijheid van lhbt’ers zich tot de godsdienstvrijheid verhoudt.

Opperrechter Samuel Alito waarschuwt in een aparte verklaring dat de godsdienstvrijheid met deze uitspraak verder in het gedrang komt. „Het standpunt dat het hof nu inneemt, zal een bedreiging vormen voor de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van meningsuiting en van de persoonlijke levenssfeer en veiligheid.” Alito vindt, samen met opperrechter Clarence Thomas, dat de nieuwe interpretatie van het woord sekse juridisch aanvechtbaar is.

Ook de laatste door Trump benoemde opperrechter Brett Kavanaugh zit op die lijn. In zijn eigen verklaring bij het vonnis zegt hij dat de verantwoordelijkheid om een wet te wijzigen niet de taak van het Hooggerechtshof is, maar van het Congres. „Onze rol is niet de wet te maken of te verbeteren. De huidige wet verbiedt ontslag op grond van seksuele geaardheid niet.”

Conservatieve Amerikanen ervaren de uitspraak van het Hooggerechtshof als zeer teleurstellend. Doordat Trump recent twee rechters benoemde, bestaat er een conservatieve meerderheid binnen het hof. Dat uitgerekend Gorsuch dit vonnis schreef, is voor deze groep onthutsend.

Kerken

De website LifeSiteNews voorziet dat op grond van deze uitspraak kerken voortaan gedwongen kunnen worden om huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht te accepteren.

Russell Moore, woordvoerder van de Zuidelijke Baptisten voor ethische zaken, vreest dat de uitspraak „enorme consequenties” heeft en dat kerken en christelijke organisaties „een tijd tegemoet gaan waarin ze tal van procedures zullen moeten voeren om hun overtuigingen veilig te stellen.” Tegelijk is hij niet verbaasd. „Er is veel veranderd in de visie op seksualiteit. Dat de seksuele revolutie nu wordt gesteund door zowel progressieven als conservatieven, laat zien hoezeer iedereen door het moderne denken is beïnvloed geraakt.”