Hof VS houdt openbaar maken rapport Mueller voorlopig tegen

Het Amerikaanse Hooggerechtshof houdt het openbaar maken van het Ruslandonderzoek uitgevoerd door Robert Mueller voorlopig tegen. De voorzitter van het hof, rechter John Roberts, zegt dat de informatie voorlopig niet kan worden overhandigd aan het Huis van Afgevaardigden, totdat het hof tot een beslissing is gekomen.

De Democraten in het Huis hadden hierom gevraagd en eerder dit jaar wonnen zij een zaak hierover. Daarna ging de zaak naar het Hooggerechtshof. Daar is nog geen beslissing genomen, maar Roberts lijkt het beter om de informatie in afwachting van de beslissing nog niet vrij te geven.

Mueller onderzocht mogelijke banden tussen Rusland en het campagneteam van president Donald Trump rond de verkiezingen in 2016. De regering gaf vorig jaar delen van het onderzoek vrij, maar Democraten willen het helemaal lezen, omdat ze denken dat de regering selectief informatie openbaar heeft gemaakt.