Hof verwerpt klacht Catalaanse separatisten

Catalaanse separatisten hebben dinsdag bakzeil gehaald bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg. Volgens het hof hebben Spaanse rechters een zitting van het parlement van Catalonië in oktober 2017 terecht nietig verklaard. De zaak bij het Europees Hof was aangespannen door de voormalige Catalaanse leider Carles Puigdemont en 75 medestanders.

Na een referendum waarin Catalanen zich uitspraken voor onafhankelijkheid zou Puigdemont zich in het parlement over de zaak uitspreken, maar het grondwettelijk hof schorste die vergadering. Volgens het Europees Hof was de schorsing "noodzakelijk in een democratische samenleving", vooral om openbare veiligheid te waarborgen en wanorde te voorkomen.

Het besluit van het Catalaanse parlement om de vergadering te beleggen was ook in strijd met eerdere uitspraken van het grondwettelijk hof in Spanje.