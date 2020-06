Hof: Trump mag illegalen snel het land uitzetten

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft besloten dat de regering van president Donald Trump in bepaalde gevallen mensen die illegaal het land zijn binnengekomen, zonder beoordeling van een rechtbank het land uit mag zetten. Zeven van de negen rechters van het Hof oordeelden in het voordeel van de regering.

Het gaat om illegale immigranten die juridisch gezien geen uitzicht hebben op een verblijfsvergunning. De zaak was aangespannen door een Srilankaanse boer. Deze immigrant vroeg een rechterlijke beoordeling van zijn asielaanvraag. Hij werd door een lagere rechter in het gelijk gesteld, maar de Amerikaanse regering ging tegen die uitspraak in beroep bij het Hooggerechtshof, die de uitspraak van de lagere rechter donderdag herriep.

Het hoogste rechtscollege is van mening dat versnelde uitzetting niet in strijd was met de belangrijkste waarborgen van de individuele vrijheid in de Amerikaanse grondwet. Twee van de vier liberale rechters van het hof, Stephen Breyer en Ruth Bader Ginsburg, sloten zich in de uitspraak aan bij de vijf conservatieve rechters.