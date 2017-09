Hof stelt paal en perk aan inreisverbod Trump

Het hof van beroep in de VS heeft president Donald Trump deels teruggefloten over zijn omstreden inreisverbod. Het hof bepaalde donderdag dat meer uitzonderingen moeten worden gemaakt op het inreisverbod voor mensen uit zes landen die overwegend islamitisch zijn.

Eind juni bepaalde het hooggerechtshof dat Trumps inreisverbod voor reizigers uit zes landen met enige aanpassing toch kon worden ingevoerd. Voor mensen die ouders, broers, zussen of kinderen in de VS hebben, werd een uitzondering gemaakt.

De rechters van het hof van beroep oordeelden donderdag dat mensen uit de zes landen ook niet kunnen worden geweigerd als ze grootouder, oom, tante of neef of nicht zijn van een persoon die in de VS woont.