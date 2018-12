Hof Rwanda spreekt activiste Rwigara vrij

Het hooggerechtshof van Rwanda heeft de activiste Diane Rwigara (37) donderdag vrijgesproken. Ze was aangeklaagd wegens onder meer opruiing en valsheid in geschrifte. Twee maanden geleden was al bepaald dat ze de gevangenis op borgtocht mocht verlaten, maar zich wel in de hoofdstad Kigali ter beschikking van justitie moest houden.

Rwigara werd in september 2017 gearresteerd. Dat gebeurde ruim een maand nadat Paul Kagame voor de derde keer was gekozen als president van het Oost-Afrikaanse land. Hij kreeg 98 procent van de stemmen. Rwigara had het in de verkiezingsstrijd tegen hem willen opnemen maar die kans werd haar niet gegund. De oppositieleidster kreeg onvoldoende steun voor haar kandidatuur, was de uitleg.