Hof Pakistan stelt oordeel over Asia Bibi uit

Het hooggerechtshof in Pakistan heeft het vonnis tegen de christelijke vrouw Asia Bibi, die eerder ter dood is veroordeeld wegens godslastering, uitgesteld. Het hof behandelde maandag wel de zaak in hoger beroep, maar komt later met een oordeel, meldt de Pakistaanse website The News maandag.

De moeder van vier kinderen zou denigrerende opmerkingen hebben gemaakt over de profeet Mohammed na een ruzie over drinkwater met een moslima uit haar dorp. Bibi heeft dat altijd ontkend en zegt dat ze valselijk is beschuldigd. In 2010 kreeg ze van een lagere rechtbank als eerste vrouw de doodstraf volgens de blasfemiewet in het hoofdzakelijk islamitische land. De zaak veroorzaakte internationaal ophef.

Twee Pakistaanse politici die zich hard maakten voor haar vrijlating en die tegen de omstreden blasfemiewet waren, zijn doodgeschoten. Mensen krijgen vaker de doodstraf voor godslastering in Pakistan, maar dat wordt in hoger beroep vaak teruggedraaid. Een radicale moslimgroep heeft gedreigd ,,met verschrikkelijke consequenties" als het hof Bibi gratie verleent.

Volgens critici wordt de blasfemiewet geregeld misbruikt om religieuze minderheden te vervolgen. Het is niet duidelijk wanneer het hof met een vonnis komt.