Hof Pakistan: geen doodstraf voor christin Asia Bibi

Het hooggerechtshof in Pakistan heeft christin Asia Bibi, die eerder ter dood is veroordeeld wegens godslastering, woensdag vrijgesproken.

In 2010 kreeg ze van een lagere rechtbank als eerste vrouw de doodstraf volgens een blasfemiewet in het hoofdzakelijk islamitische land. De zaak veroorzaakte internationaal ophef.

De paragraaf uit het vonnis waaruit de vrijspraak van Bibi blijkt. beeld supremecourt.gov.pk

Lees hier de volledige uitspraak van het Pakistaanse Hooggerechtshof.

De moeder van vier kinderen zou denigrerende opmerkingen hebben gemaakt over de profeet Mohammed na een ruzie over drinkwater met een moslima uit haar dorp. Bibi heeft dat altijd ontkend en zegt dat ze valselijk is beschuldigd.

Volgens critici wordt de blasfemiewet geregeld misbruikt om religieuze minderheden te vervolgen.

De Britse krant The Guardian schrijft dat de autoriteiten in Islamabad zware veiligheidsmaatregelen hebben genomen, uit vrees voor gewelddadigheden rondom de vrijspraak van Bibi. Religieuze leiders hebben hun aanhangers opgeroepen om te demonstreren tegen het vonnis.