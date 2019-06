Hof Nieuw-Zeeland belet uitlevering aan China

Het hof in Nieuw-Zeeland heeft een stokje gestoken voor de uitlevering van een moordverdachte aan China. Volgens de rechtbank kan een verdachte niet naar een land worden gestuurd waar ’‘wijdverbreid’‘ en ’‘systematisch’’ wordt gemarteld.

De rechters verwierpen hiermee een ministerieel besluit om Kyung Kim uit te leveren aan China. Het komt daags na enorme protesten van inwoners van Hongkong tegen een wet die uitlevering van verdachten aan China mogelijk maakt.

Kim’s advocaat noemde het besluit een overwinning van de mensenrechten. Kim, een Koreaan die al 30 jaar in Nieuw-Zeeland woont, wordt beschuldigd van de moord op de 20-jarige Chinese vrouw Pei Yun Chen toen hij in 2009 Shanghai bezocht. Kim werd in 2011 in Nieuw-Zeeland gearresteerd. Peking vroeg om zijn uitlevering en gaf daarbij de garantie dat hij niet ter dood zou worden veroordeeld.

Na een langdurige juridische procedure besloot Nieuw-Zeeland in 2015 om hem uit te leveren, maar de uitspraak van het hof van dinsdag verhindert dat. "Marteling blijft wijdverbreid en bekentenissen die door middel van marteling zijn verkregen, worden regelmatig als bewijs toegelaten", aldus de uitspraak. "Hieruit volgt logischerwijs, zo vinden wij, dat er in de Volksrepubliek China ontoereikende systemen bestaan om foltering te voorkomen.’’

Kim heeft na zijn arrestatie vijf jaar in de gevangenis doorgebracht en is momenteel op borgtocht vrij. Zijn zaak gaat nu terug naar minister Andrew Little van Justitie om opnieuw te worden bekeken.