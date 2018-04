Hof Italië: Bezoek datingsite in relatie is overspel

Een huwelijkspartner die datingsites bezoekt, maakt zich schuldig aan overspel. Dat is het oordeel van de Italiaanse hoge raad. De hoogste gerechtelijke instantie in Italië sprak het vonnis afgelopen maand uit in de zaak die een man had aangespannen tegen zijn ex-vrouw.

Niet alleen had de vrouw hém verlaten, zo protesteerde de man, maar de rechter had hem ook nog een fikse alimentatiebetaling opgelegd.

Tijdens het proces kon de advocaat van de vrouw echter aantonen dat de vrouw hem had verlaten omdat hij op internet datingsites bezocht, ook al leidde dat niet tot reële afspraakjes. Daarnaast bezocht hij erotische sites.

De onlineactiviteiten zijn volgens de hoge raad „een omstandigheid die objectief gezien gelijkstaat aan het aantasten van het vertrouwen tussen echtgenoten. Hiermee wordt een huwelijkscrisis uitgelokt, die de oorsprong is van de scheiding.”

De Hoge Raad bekrachtigt daarmee het eerdere vonnis van het hof van appel in Bologna van vier jaar geleden. Dat had geconstateerd dat het online op zoek gaan naar vrouwen „een bewijs van ontrouw” is.