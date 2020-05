Hof Israël maakt weg vrij voor nieuwe regering Netanyahu

Het Israëlische hooggerechtshof heeft de weg vrijgemaakt voor de vorming van een nieuwe regering door Benjamin Netanyahu. Dat de rechtse leider wordt verdacht van corruptie, is geen reden om daar een stokje voor te steken, oordeelden de rechters unaniem.

Israël zit al sinds eind 2018 zonder stabiele regering. Drie opeenvolgende verkiezingen leverden geen duidelijke winnaar op. Netanyahu wil die patstelling doorbreken door te gaan regeren met zijn voormalige aartsrivaal Benny Gantz. Ze worden dan om beurten 18 maanden premier.

Critici vonden dat Netanyahu niet opnieuw kan aantreden als minister-president terwijl hij ook verdachte is in meerdere strafzaken. Het hof oordeelde echter dat er "geen juridische basis is om parlementslid Netanyahu ervan te weerhouden een regering te vormen".

De 70-jarige Netanyahu heeft alle beschuldigingen steeds ontkend. De rechters stelden dat hij onschuldig is tot het tegendeel is bewezen. De partijen van Netanyahu en Gantz maakten na de uitspraak bekend dat hun regering op 13 mei zal worden beëdigd.

Netanyahu en Gantz smeden mammoetploeg