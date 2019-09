Hof India eist terugkeer normaal leven Kashmir

Het hooggerechtshof in India eist dat de Indiase regering het normale leven in de regio Kashmir zo snel mogelijk herstelt. Maandag is de 42e dag van een gedeeltelijke blokkade van de regio.

Op 5 augustus besloot de regering van de Indiase premier Narendra Modi om de speciale status van het grensgebied op te heffen. Om rellen te voorkomen, werd direct een avondklok ingesteld en werden telefoon- en internetnetwerken geblokkeerd. Sindsdien zijn meer dan duizend mensen opgepakt in de regio.

„We willen dat de regio Kashmir er alles aan doet om het normale leven te hervatten”, zegt een van de rechters tijdens de zitting. De advocaat die namens de regering aanwezig was, zei dat er meer tijd nodig is om dit te bewerkstelligen.

De regio Kashmir wordt al jaren betwist. Zowel Pakistan als India claimt het gebied. Tot 5 augustus had Kashmir meer autonomie dan andere Indiase regio’s.