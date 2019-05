Hof gelast hervatten behandeling Fransman

Het hof van beroep in Parijs heeft opdracht gegeven de behandeling van de verlamde Vincent Lambert te hervatten. Het hof stelde dat ’‘alle maatregelen’’ moeten worden genomen om de 42-jarige Lambert in leven te houden tot een VN-commissie het dossier van de Fransman heeft bekeken. Hij verkeert al ruim tien jaar in een vegetatieve toestand.

Bronnen rond de familie en de advocaat van de ouders, die hun zoon in leven willen houden, hadden eerder maandag gemeld dat artsen in Reims de behandeling van Lambert hadden gestaakt.

Het lot van Lambert heeft Frankrijk en zijn familie verdeeld. De man raakte verlamd tijdens een motorongeval in 2008. Zijn echtgenote en meerdere broers en zussen steunen het beëindigen van de behandeling, maar de strenggelovige ouders zijn daar fel op tegen. Zij voerden een jarenlange juridische strijd om dat te verhinderen.

De raadsman van de ouders zei dat maandag is begonnen met het uitschakelen van de apparatuur die hem in leven houdt. De ouders reageerden woedend. "Ze zijn monsters. Monsters", zei moeder Viviane (73) bij het Hôpital Sébastopol, waar zich afgelopen weekend ook betogers verzamelden. "Ik wil mijn zoon zien voordat hij gaat slapen."